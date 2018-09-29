В Киев пытались ввезти 20000 л контрафактного спирта

Правоохранители не допустили поставку в Киев из Одессы около 20 тыс. л фальсифицированного спирта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киева следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБ Украины предупредило поставку почти 20 тыс. литров фальсифицированного спирта, следовавшего из Одессы в Киев в грузовом автомобиле", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Так, во время санкционированного обыска грузовика на трассе "Одесса – Киев" правоохранители изъяли почти 20 тыс. л спирта, который предназначался для изготовления фальсифицированной водки и дальнейшего ее распространения на территории украинской столицы. По предварительным подсчетам, из этого количества сырья можно изготовить около 50 тыс. л контрафактного алкоголя. Образцы изъятой продукции направлены в экспертное учреждение для проведения соответствующих судебно-химических экспертиз.