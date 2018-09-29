Пограничники пресекли контрабанду красной икры

В поезде "Москва-Кишинев" пытались скрытно перевезти через границу 50 банок красной икры. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В субботу утром в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками обнаружили товар, который пытались скрытно перевезти через государственную границу.

"Во время осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением "Москва-Кишинев" пограничный наряд в купе проводника с помощью специального прибора под окном за обшивкой вагона обнаружил около 50 банок с икрой лососевой зернистой", — говорится в сообщении. Как выяснилось, таким образом переместить через границу этот товар пытался электромеханик этого пассажирского поезда, 46-летний гражданин Молдовы. Красная икра изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.