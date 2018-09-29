Бывший сотрудник МВД ездил по Киеву на авто с номерами "ДНР"

Бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины ездил по Киеву на автомобиле с номерными знаками "ДНР", сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В ведомстве сообщают, что 27 сентября в интернете появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля Пежо-301 с номерными знаками "ДНР". Правоохранители установили местонахождение автомобиля и задержали водителя. Им оказался бывший сотрудник МВД Украины, который в настоящее время является представителем одной из украинских страховых компаний.

"Согласно полученным от гражданина объяснениям, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании. При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР. Но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакета документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины", - сообщили в Службе безопасности.

В настоящее время правоохранители проверяют предоставленные им объяснения, а также устанавливают возможную причастность мужчины к террористической деятельности. Фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство изъяты.