Прокуратура хочет добиться круглосуточного домашнего ареста для советника Кернеса

Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения подозреваемому в незаконном выделении леса под застройку советнику городского головы Харькова.

"Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства также сообщил, что прокуратура требовала меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и в понедельник подаст апелляцию на решение следственного судьи.

В понедельник также в Дзержинском райсуде Харькова планируется рассмотрение ходатайства об отстранении подозреваемого от должности на время досудебного расследования.

Как сообщалось, Харьковская местная прокуратура №1 сообщила о подозрении в незаконном согласовании проекта землеустройства по отводу 0,22 га государственных земель действующему советнику Харьковского городского головы, бывшему начальнику управления Госкомзема в городе.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник с нарушением законодательства согласовал проект землеустройства относительно предоставления в собственность гражданину 0,22 га государственных земель под строительство жилья и садоводство", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в 2013 году подозреваемый подписал положительное заключение на проект землеустройства по отводу гражданину двух земельных участков, находящихся в постоянном пользовании ГП "Харьковская лесная научно-исследовательская станция", без соответствующего разрешения профильного министерства по изменению их целевого назначения.

В дальнейшем этот документ стал основанием для бесплатной передачи в частную собственность участков.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Санине, который занимал должность начальника управления Госкомзема в Харьков, а ныне является советником городского головы.