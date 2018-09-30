День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Обстрелы на Донбассе
09:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: На Донбассе за сутки, 30 сентября, боевики 32 раза обстреливали позиции ВСУ, один наш военный получил ранение.

Боевики на Донбассе в течение суток 30 сентября 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения.

 

"Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностям... В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В информации отмечается, что противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

На КПВВ "Новотроицкое" затруднен проезд транспорта
На КПВВ "Новотроицкое" затруднен проезд транспортаЧитать полностью

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков уничтожены и еще семеро ранены.

"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось", - добавили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС, Украина, Штаб ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В столице ограничат работу три станции метро Стало известно, о состоянии раненого в ООС украинского военного В Киеве злоумышленник, угрожая ножом заставил снять с банковской карточки деньги

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь