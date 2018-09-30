В Киеве во время пожара в квартире погиб пожилой мужчина

В столице в результате пожара квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома на ул.Курнатовского погиб пожилой мужчина, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба Главного управление ГСЧС в Киеве, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в субботу, 29 сентября, в 10.05.

"В помещение пожарные попали через окно, квартира была закрыта. Возгорание произошло в ванной комнате, огонь распространился на коридор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в 10.30.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания установит следствие. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание в электроудлинителе.