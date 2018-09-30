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В Киеве во время пожара в квартире погиб пожилой мужчина

Пожар в квартире
11:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
фото: ГСЧС

Новости Украины: Вчера, 29 сентября, в Киеве произошел пожар в квартире, погиб пожилой мужчина.

В столице в результате пожара квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома на ул.Курнатовского погиб пожилой мужчина, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба Главного управление ГСЧС в Киеве, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в субботу, 29 сентября, в 10.05.

"В помещение пожарные попали через окно, квартира была закрыта. Возгорание произошло в ванной комнате, огонь распространился на коридор", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в 10.30.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания установит следствие. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание в электроудлинителе.

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Новости Украины, ГСЧС в Киеве, Киев, Пожар, Пожар в квартире, Украина.
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