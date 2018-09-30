Стало известно, о состоянии раненого в ООС украинского военного

Раненый в результате боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боец находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Сейчас наш защитник получает квалифицированную помощь в военном-мобильном госпитале", - отметил он.

По данным Минобороны, в общем в течение 29 сентября противник совершил 32 прицельных обстрелы оборонительных позиций защитников Украины. Кроме того, Гуцуляк добавил, что с начала этого периода по состоянию на 09.00 утра зафиксировано 1 прицельный вражеский обстрел.

По его словам, около Водяного, около 04:00, российско-оккупационные войска со стороны оккупированного села Пикуза течение почти трех часов вели обстрел в сторону защитников Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пресс-служб сообщили, что с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, не нарушая при этом Минских соглашений. По данным разведки Объединенных сил, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки были уничтожены и еще 7 получили ранения.