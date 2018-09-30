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В столице тысячи человек вышли на ''Марш за права животных"

Марш за права животных
15:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: lux.fm

Новости Украины: Акция стартовала в парке им.Тараса Шевченко в центре столицы, затем активисты прошли маршем к Софийской площади.

В центре Киева в воскресенье прошла всеукраинская акция в защиту прав животных "Марш за животных", в которой приняли участие несколько тысяч активистов и зоозащитников.

Участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй не мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться".

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Многие участники пришли на акцию со своими домашними питомцами: собаками, кошками и даже лисами.

Завершился марш на Софийской площади, где организаторы зачитали 8 требований: запрет использования животных в цирках и дельфинариях; запрет меховых ферм и протравочных станций; запрет контактных зоопарков и эксплуатации животных для фотоуслуг и попрошайничества; развитие реабилитации животных, которые пострадали от деятельности человека; запрет в Украине эвтаназии как метода регулирования численности бездомных животных; внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными; внесение в "Красную книгу Украины" диких животных природного ареала Украины, которые находятся на грани исчезновения.

В акции также приняли участие некоторые народные депутаты и чиновники. Общественный порядок обеспечивала полиция диалога. Обстановка была спокойной.

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Новости Украины, Активисты, Киев, Марш за права животных, Украина.
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