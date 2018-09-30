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На Львовщине в ДТП получили травмы 4 детей

ДТП
17:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Жительница Львова не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и съехала в кювет, в ДТП пострадали 4 детей, находившихся в машине.

Сегодня, 30 сентября, возле села Жировка Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП, в результате которого травмированы пять человек, из них четверо малолетних детей. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло около 12:30.

По ее словам, водитель автомобиля Ford, 30-летняя львовянка, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров - дети 5, 9, 11 и 12 лет. Все жители Львова. Женщина-водитель и четверо детей доставлены в больницу, медики оказывают им помощь и устанавливают диагноз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Авария, Дети, ДТП, Львовская область, Травмы.
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