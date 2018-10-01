День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

В Киеве стреляли в полицейского: Детали происшествия

Место происшествия
04:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве стреляли в полицейского, введен план перехват.

Вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро. Правоохранители ввели оперативный план по розыску злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По данным ведомства, инцидент произошел около 22:00 на улице Лаврской в Печерском районе.

"Со слов патрульных, которые патрулировали город, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил", — говорится в сообщении.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что патрульные получили вызов: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться", - рассказал он.

Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он будет застрелен", - предположил он.

Сейчас продолжает действовать специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Печерский район, Полиция, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Истребитель РФ Су-27 пролетел над украинскими военными кораблями во время учений ДТП в Николаевской области: микроавтобус врезался в грузовик Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк

Последние новости

Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:26 Оптические иллюзии, сделанные при помощи макияжа (Фото)
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: В Украине стали известны даты ВНО-2019
В Украине стали известны даты ВНО-2019
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь