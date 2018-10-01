В Киеве стреляли в полицейского: Детали происшествия
Новости Украины: В Киеве стреляли в полицейского, введен план перехват.
Вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро. Правоохранители ввели оперативный план по розыску злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
По данным ведомства, инцидент произошел около 22:00 на улице Лаврской в Печерском районе.
"Со слов патрульных, которые патрулировали город, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил", — говорится в сообщении.
Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что патрульные получили вызов: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления.
"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться", - рассказал он.
Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.
"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он будет застрелен", - предположил он.
Сейчас продолжает действовать специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.