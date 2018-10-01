День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

В Харькове открыли "Велоцентр"

Смотрите фото (3)
Спорткомплекс "Велоцентр"
07:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Спортивный велосипедный комплекс "Велоцентр", площадью около 600 кв. м открыли в Харькове.

Первый в стране коммунальный спорткомплекс "Велоцентр" открыт в харьковском Лесопарке.

"Спорткомплекс "Велоцентр" расположен в начале велодорожки вдоль Белгородского шоссе, известной установленным здесь Памятником велосипедисту. Под крышей этого комплекса для любителей велосипедного спорта разместились три спортивных зала общей площадью около 600 кв. м. Залы оснащены велотренажерами, включая компьютерные, и спортивным инвентарем", - говорится в сообщении. В церемонии открытия велоцентра приняли участие представители руководства Харьковского горсовета и спортклубов города.

По словам директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, в велоцентре и на прилегающей территории будут проводиться занятия для велосипедистов-новичков и фристайлеров, тренировки и соревнования по спортивному ориентированию, легкой атлетике, лыжному и ездовому спорту, скандинавской ходьбе и триатлону.

При создании велоцентра, аналогов которому пока нет в Украине, использован европейский и американский опыт. К открытию велоцентра приурочена состоявшаяся на Белгородском шоссе велогонка "Iron Way Velothone Kharkiv", в которой приняли участие несколько сот велосипедистов. Порядок на трассе обеспечивали усиленные патрули правоохранителей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, "Велоцентр", Велогонка, Велосипеды, Украина, Харьков.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Истребитель РФ Су-27 пролетел над украинскими военными кораблями во время учений ДТП в Николаевской области: микроавтобус врезался в грузовик Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк

Последние новости

Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:26 Оптические иллюзии, сделанные при помощи макияжа (Фото)
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: В Украине стали известны даты ВНО-2019
В Украине стали известны даты ВНО-2019
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь