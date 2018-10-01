В Харькове открыли "Велоцентр"

Первый в стране коммунальный спорткомплекс "Велоцентр" открыт в харьковском Лесопарке.

"Спорткомплекс "Велоцентр" расположен в начале велодорожки вдоль Белгородского шоссе, известной установленным здесь Памятником велосипедисту. Под крышей этого комплекса для любителей велосипедного спорта разместились три спортивных зала общей площадью около 600 кв. м. Залы оснащены велотренажерами, включая компьютерные, и спортивным инвентарем", - говорится в сообщении. В церемонии открытия велоцентра приняли участие представители руководства Харьковского горсовета и спортклубов города.

По словам директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, в велоцентре и на прилегающей территории будут проводиться занятия для велосипедистов-новичков и фристайлеров, тренировки и соревнования по спортивному ориентированию, легкой атлетике, лыжному и ездовому спорту, скандинавской ходьбе и триатлону.

При создании велоцентра, аналогов которому пока нет в Украине, использован европейский и американский опыт. К открытию велоцентра приурочена состоявшаяся на Белгородском шоссе велогонка "Iron Way Velothone Kharkiv", в которой приняли участие несколько сот велосипедистов. Порядок на трассе обеспечивали усиленные патрули правоохранителей.