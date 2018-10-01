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Экс-милиционеров, подозреваемых в пытках, задержали в Киеве

Пытки в милиции
13:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве задержали двух экс-милиционеров, 7 лет скрывавшихся от следствия, которых подозревают в применении пыток.

Двух экс-милиционеров, которых 7 лет разыскивали за пытки, арестовали без права на залог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.

"Экс-милиционеры 7 лет находились в розыске и были задержаны на прошлой неделе в Киеве сотрудниками столичной прокуратуры и управления внутренней безопасности в г. Киеве ДВБ Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

По ходатайству столичной прокуратуры районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей бывших милиционеров, подозреваемых в пытках. Задержанных подозревают в превышении власти, применении физического насилия и пытках задержанного с применением разогретого утюга с целью получения от него сведений о преступлении, которое последний не совершал. В 2014 году их бывшего руководителя, который в то время возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признали виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы. Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от следствия.

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Новости Украины, Арест, Киев, Милиционеры, Пытки, Суд.
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