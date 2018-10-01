Смертельное ДТП в Киеве: погиб человек

Следователи киевской полиции задержали водителя - участника смертельной ДТП на Харьковской площади в Дарницком районе столицы. От полученных травм один человек погиб на месте происшествия, еще один госпитализирован. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

"Водителя Volkswagen Touareg — 35-летнего иностранца — задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места дорожно-транспортного происшествия и предварительно установили: автомобиль Volkswagen Touareg двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе, выехал на круговой перекрёсток и совершил столкновение с автомобилем Fiat Doblo. В результате ДТП водитель Fiat Doblo — 24-летний киевлянин — от полученных телесных повреждений скончался, а пассажира этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Также следователи обратились с ходатайством в суд о назначении судебных экспертиз и избрании задержанному меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления причин и механизма ДТП.