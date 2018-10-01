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Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк

Шахтеры
14:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате обвала породы на шахте "Тошковская" в Луганской области погиб шахтер.

На шахте "Тошковская" в Луганской области произошел обвал породы. В результате погиб шахтер. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook, передает УНН.

"29.09.2018 в IV смену на шахте "Тошковская" ГП "Первомайскуголь" произошел смертельный случай. На горизонте 486 м, на участке, где находился горняк, произошел обвал породы, вследствие чего проходчик добычного участка 1981 года рождения погиб. Сейчас на шахте работает Комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве", – проинформировал П. Лисянский. По его словам, на шахте задолженность по заработной плате.

"У рабочих она (задолженность) составляет 3 месяца, в аппарате Управления – 4 месяца. Шахтерский труд один из самых опасных. Недостаточное обеспечение условий охраны труда, невыплата заработной платы – это все нарушение права на достойный труд", – отметил представитель омбудсмена.

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Новости Украины, "Тошковская", Гибель, Горняк, Обвал, Шахта.
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