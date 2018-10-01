Запорожец устроил самогонный завод

В Запорожье прикрыли незаконный пункт приема металлолома, где находился и подпольный цех по производству ликеро-водочной продукции. Запорожец варил самогон в промышленных объемах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области, передает УНН. Информацию о том, что запорожец на территории своего частного дома в Заводском районе устроил пункт приема металлолома, получили участковые инспекторы. На организацию этой деятельности у мужчины не было никаких разрешительных документов.

"Во время проведения санкционированного обыска на территории частного дома и прилегающего к нему участка полицейские обнаружили немало доказательств незаконной деятельности. А именно — изъяли весы, около трех тонн металлолома черных и цветных металлов. Кроме приема металлолома, мужчина также промышлял незаконным изготовлением спиртных напитков — варил самогон. У него правоохранители изъяли около 220 литров самогона, эссенции и красители", — отмечается в сообщении. Все изъятое направлено на экспертизу. На данный момент открыто уголовное производство, уточнили в полиции.