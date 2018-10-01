День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Запорожец устроил самогонный завод

Самогонный аппарат
14:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На территории своего частного дома житель Запорожья промышлял незаконной скупкой металлолома и производством самогона в крупных объемах.

В Запорожье прикрыли незаконный пункт приема металлолома, где находился и подпольный цех по производству ликеро-водочной продукции. Запорожец варил самогон в промышленных объемах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области, передает УНН. Информацию о том, что запорожец на территории своего частного дома в Заводском районе устроил пункт приема металлолома, получили участковые инспекторы. На организацию этой деятельности у мужчины не было никаких разрешительных документов.

"Во время проведения санкционированного обыска на территории частного дома и прилегающего к нему участка полицейские обнаружили немало доказательств незаконной деятельности. А именно — изъяли весы, около трех тонн металлолома черных и цветных металлов. Кроме приема металлолома, мужчина также промышлял незаконным изготовлением спиртных напитков — варил самогон. У него правоохранители изъяли около 220 литров самогона, эссенции и красители", — отмечается в сообщении. Все изъятое направлено на экспертизу. На данный момент открыто уголовное производство, уточнили в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Запорожье, Металлолом, Нацполиция, Обыск, Самогон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Истребитель РФ Су-27 пролетел над украинскими военными кораблями во время учений ДТП в Николаевской области: микроавтобус врезался в грузовик Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк

Последние новости

В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь