День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

На одной из станций столичного метрополитена начнется ремонт

"Киевский метрополитен"
15:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: С 9 октября 2018 и до января 2020 года на станции метро "Арсенальная" будет проведен ремонт.

На станции метро "Арсенальная" начнется капитальный ремонт эскалаторов, который продлится от 9 октября 2018 до 22 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Twitter, передает УНН.

"Друзья! Мы готовимся к капремонту эскалаторов на станции "Арсенальная". С 9 октября начнется ремонт станции метро "Арсенальная". В пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход", - говорится в сообщении.

"Просим учитывать информацию при планировании своих маршрутов", — призвали пассажиров в столичном метрополитене.

В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо

Напомним, станция метро "Политехнический институт" досрочно возобновила работу после ремонта.

Кроме того, один из выходов из метро на Подоле будет закрыт до начала ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арсенальная, Киев, Киевский метрополитен, Метро Арсенальная, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ДТП в Николаевской области: микроавтобус врезался в грузовик Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк Запорожец устроил самогонный завод

Последние новости

В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь