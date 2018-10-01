На одной из станций столичного метрополитена начнется ремонт

На станции метро "Арсенальная" начнется капитальный ремонт эскалаторов, который продлится от 9 октября 2018 до 22 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Twitter, передает УНН.

"Друзья! Мы готовимся к капремонту эскалаторов на станции "Арсенальная". С 9 октября начнется ремонт станции метро "Арсенальная". В пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход", - говорится в сообщении.

"Просим учитывать информацию при планировании своих маршрутов", — призвали пассажиров в столичном метрополитене.

Напомним, станция метро "Политехнический институт" досрочно возобновила работу после ремонта.

Кроме того, один из выходов из метро на Подоле будет закрыт до начала ноября.