Чиновник Гоструда во Львове задержан при получении взятки

Руководителя отдела управления Государственной службы Украины по вопросам труда во Львовской области задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления СБУ во Львовской области, чиновник вымогал от предпринимателя 50 тыс. грн за то, что не внесет его предприятие в список компаний для профильной проверки.

Его и посредника задержали во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).