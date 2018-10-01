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Чиновник Гоструда во Львове задержан при получении взятки
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17:53 Сегодня Телеграф
Новости Украины: На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки начальника одного из структурных подразделений Главного управления Государственной службы труда.
Руководителя отдела управления Государственной службы Украины по вопросам труда во Львовской области задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Как сообщает в понедельник пресс-служба управления СБУ во Львовской области, чиновник вымогал от предпринимателя 50 тыс. грн за то, что не внесет его предприятие в список компаний для профильной проверки.
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Его и посредника задержали во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
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