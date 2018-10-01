В Мелитополе мужчина открыл стрельбу с балкона

Мужчина стрелял с балкона многоэтажного жилого дома в Мелитополе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"30 сентября около 23:00 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина стреляет из многоэтажного дома по улице Байбулатова в Мелитополе. На место происшествия была направлена группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа отдела полиции", – говорится в сообщении.

Во время выяснения обстоятельств происшествия, злоумышленник оказывал сопротивление работникам полиции и препятствовал проведению следственных действий. На него составили протокол по ст. 185 КУоАП, то есть злостное неповиновение законному распоряжению или требованиям полицейского, членам общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Как было установлено, несколько выстрелов с балкона дома из хулиганских побуждений совершил местный житель 1987 года рождения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Полицейские изъяли охотничье ружье ТОЗ-Б 16 калибра и шесть патронов калибра 9 мм", – отметили в полиции.

Напомним, в итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья.