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Массовое отравление на Винничине: более 20 человек пострадали

Скорая помощь
03:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Функционирование указанного заведения временно приостановлено, владельцем заведения отменены все запланированные в нем мероприятия.

В г.Могилев-Подольский (Винницкая обл.) после организации поминального обеда в ресторане "Киевская Русь", который состоялся 28 сентября и на котором присутствовали 64 человека 29 сентября была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, сообщает в понедельник Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

"По состоянию на 08:00 2 октября в окружной больницы интенсивного лечения г.Могилев-Подольский находится 24 человека, в том числе 1 ребенок 9 лет, с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" средней степени тяжести. Пострадавший ребенок заболел после употребления блюд (блинчики с творогом и рулет куриный в кляре), принесенными с обеда", - говорится в обнародованном сообщении.

После получения информации о первых случаях заболевания в 15.30 29 сентября специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области с выездом на место совместно со специалистами Могилев-Подольского городского управления и специалистами ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" провели эпидемиологическое расследование вспышки.

Ресторан "Киевская Русь", по словам владельца, работает только на заказ. Обед готовили три работника кафе и постороннее лицо, которое им помогало. У всех работников кафе в наличии личные медицинские книжки с пройденным медицинскими осмотрами в июле 2018 года.

Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены "горячий цех", цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют. Оборудование, вспомогательные столы и инвентарь не имеют маркировки, содержатся в антисанитарном состоянии. Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды.

Меню обеда было представлено 20 блюдами. Продукты и сырье закупались на городском рынке с рук и в магазинах города. Сопроводительные документы отсутствуют. Остатки пищевых продуктов и блюд отсутствуют.

В очаге отобраны пробы питьевой воды, яйца куриные, майонез, смывы на санитарно-показательную микрофлору. Работники кафе и их помощник обследованы внезапным методом на носительство возбудителей кишечных инфекций.

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Новости Украины, Винницкая область, Массовое отравление, Новости Украины, Происшествия, Украина.
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