Гройсман рассказал, когда киевлянам дадут горячую воду

Правительство помогает столичным властям до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло",- сказал Гройсман.

В десятках столичных жилых домов включительно с больницами, детскими садами, пансионатами для престарелых и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 миллионов гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.