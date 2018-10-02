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Гройсман рассказал, когда киевлянам дадут горячую воду

Владимир Гройсман
04:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал помочь властям столицы с обеспечением жителей Киева горячей водой.

Правительство помогает столичным властям до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло",- сказал Гройсман.

В десятках столичных жилых домов включительно с больницами, детскими садами, пансионатами для престарелых и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 миллионов гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Горячая воды в Киеве, Киев, Новости Киева, Новости Украины, Украина.
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