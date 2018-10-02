Штаб ООС: боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 4 раза с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное они обстреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, а по опорным пунктам у Луганского дважды открывали огонь из минометов калибра 82-мм. Также по защитникам Луганского боевики применяли вооружение боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков уничтожено и шесть получили ранения.

"Также вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122-мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин. Обстрел велся не по позициям ВСУ, а по жилому сектору населенного пункта. Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", – подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток НВФ трижды обстреляли позиции ООС. На Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединский, а по опорным пунктам украинских войск в районе Крымского - также из гранатометов. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.