Дело Вышинского: Апелляцию перенесли на неопределенный срок

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, назначенное на 2 октября, перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщили во вторник в Апелляционном суде Херсонской области.

"Судебное заседание по делу Кирилла Вышинского сегодня не состоится. Его перенесли на пока не определенный срок. На какую дату будет назначено, будет официально сообщено позже", - сказали в суде.

Предыдущее заседание, назначенное на 26 сентября, не состоялось из-за того, что Вышинский не был доставлен в суд, якобы, по техническим причинам.

Апелляционную жалобу подала защита Вышинского на избранную ему меру пресечения.

Как известно, 15 мая 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ в рамках уголовного производства по фактам развязывания Российской Федерацией агрессивной войны в информационной сфере в Украине и государственной измены провела обыски в редакции портала "РИА Новости Украина", а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его деятельность.

По результатам следственных действий получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина", содержит призывы, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности. Руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в госизмене и он был задержан.

16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон, где находится офис украинской прокуратуры АРК, которая ведет его дело. Срок ареста Вышинского был продлен до 13 сентября. Позже арест Вышинского продлили до 4 ноября.