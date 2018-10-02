Еще одна жертва кори: во Львове умер трехлетний ребенок

1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок. Заболевание дало осложнение – энцефалит (воспаление головного мозга), спасти ребенка врачам не удалось.

Об этом сообщила главный епидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает ZAXID.NET. Мальчик из Жовкивского района. В инфекционную больницу его госпитализировали две недели назад.

Врачи диагностировали у него энцефалит. 15 дней медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось. Пока неизвестно, имел мальчик прививки от кори или нет. Документов, которые бы подтверждали, что ребенок привит или, наоборот, не привит, врачам не предоставили. Сейчас этот вопрос выясняют.

Напомним, от осложнений кори в течение этого года умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых. Мальчик стал 14 жертвой болезни.