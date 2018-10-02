Еще одна жертва кори: во Львове умер трехлетний ребенок
Новости Украины: В понедельник, 1 октября, во Львове от осложнений кори умер трехлетний ребенок.
1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок. Заболевание дало осложнение – энцефалит (воспаление головного мозга), спасти ребенка врачам не удалось.
Об этом сообщила главный епидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает ZAXID.NET. Мальчик из Жовкивского района. В инфекционную больницу его госпитализировали две недели назад.
Врачи диагностировали у него энцефалит. 15 дней медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось. Пока неизвестно, имел мальчик прививки от кори или нет. Документов, которые бы подтверждали, что ребенок привит или, наоборот, не привит, врачам не предоставили. Сейчас этот вопрос выясняют.
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Напомним, от осложнений кори в течение этого года умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых. Мальчик стал 14 жертвой болезни.