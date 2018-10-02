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С начала суток боевики совершили 6 прицельных обстрелов из минометов и БМП

Позиции ВСУ
13:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 2 октября, с начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции ООС из минометов и БМП.

Российско-террористические войска с начала суток осуществили 6 прицельных обстрелов украинских позиций. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток по состоянию на 12.00 зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. Боевых потерь с начала текущих суток среди наших военнослужащих нет", - отметил спикер.

Он сообщил, что на Луганском направлении российско-оккупационные войска применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Крымского и Орехово, вооружение БМП - по оборонцах Луганского. Защитники Новотошковского зафиксировали вражеский минометный обстрел, где оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм.

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На Донецком направлении враг вел провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону защитников Лебединского и Водяного.

По словам спикера, обстановка на линии фронта контролируется украинскими военными из состава Объединенных сил.

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Новости Украины, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс, Министерство обороны Украины, Обстрелы, Украина, Штаб ООС.
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