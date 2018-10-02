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Рада изменила правила предоставления гражданства Украины иностранцам-воинам АТО

Верховная Рада
14:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Верховная Рада намерена упростить порядок предоставления гражданства Украины иностранцам – воинам АТО.

Верховная Рада намерена упростить порядок предоставления гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№ 3433) в первом чтении проголосовало 252 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Законопроект предлагает внести изменений в законы Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, и о гражданстве Украины, чтобы урегулировать вопрос о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, такими которые находятся на Украинской территории на законных основаниях, и предоставить им упрощенный порядок получения гражданства.

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Законопроект также предусматривает упрощенную выдачу таким лицам вида на временное проживание в Украине на срок участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Ранее в этот день возле здания Верховной Рады в очередной раз стартовала акция в поддержку иностранных граждан, которые участвовали в антитеррористической операции на Донбассе. Около 500 активистов партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины", а также несколько десятков активистов партии "ВО "Свобода" пришли к зданию парламента с требованием принять законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО – иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

Как сообщалось, 20 сентября 2018 года у здания Рады уже проходила акция в поддержку упрощенной процедуры получения гражданства для иностранцев - воинов АТО, во время которой митингующие попытались прорвать кордон правоохранителей, в результате чего один полицейский был травмирован.

Позже участники акции за урегулирование статуса добровольцев-иностранцев приковали себя наручниками к ограждению на подходах к Администрации президента.

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Новости Украины, Верховная Рада, Воины АТО, Гражданство Украины, Иностранцы.
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