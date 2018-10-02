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Смертельное ДТП в Харькове: Дронов впервые рассказал о страшной аварии

Геннадий Дронов
16:52 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: 057.ua

Новости Украины: Геннадий Дронов извинился перед пострадавшими в суде и заявил, что ничего не мог сделать.

Во вторник, 2 октября, в Харькове продолжается судебное слушание дела о ДТП на Сумской. Геннадий Дронов, один из обвиняемых, впервые дал показания спустя год после трагедии, передает Vgorode.

Дронов заготовил речь выступления заранее, читал ее с бумаги и плакал. Водитель "Volkswagen Touareg" в первую очередь попросил прощения у родственников погибших и сказал, что юридически своей вины не признает.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.

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Новости Украины, Volkswagen Touareg, ДТП, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Харьков.
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