ООС: Оккупанты трижды применяли запрещенное оружие

Во вторник, 2 октября, боевики с утра совершили 9 обстрелов, причем трижды огонь вели из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе – три раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сводке.

Как уточнили в пресс-центре, днем боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Луганское, Старогнатовка, Чермалык и Павлополь.

Из минометов 82-го калибра незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские опорные пункты вблизи Орехово, Луганского и Старогнатовки. По защитникам Луганского также велся огонь из вооружения БМП, сообщили в штабе.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. В ходе боевых действий потери среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.