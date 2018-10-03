На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины обеспечила досудебное расследование и поддержание публичного обвинения в уголовном производстве солдата срочной службы одной из воинских частей, которая дислоцируются в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, военнослужащий, действуя с целью временного уклонения от военной службы, по личным мотивам самовольно покинул расположение воинской части и в период с 26 июня 2018 года по 31 августа обязанности военной службы не исполнял. При этом 8 февраля 2018 за совершение аналогичного преступления изменника присяги уже осуждали лишением свободы сроком на три года с испытательным сроком один год.

Однако, нарушая требования ст.75 и ст.76 Уголовного кодекса Украины правонарушитель не стал на путь исправления, а в период испытательного срока совершил новое умышленное преступление.

Отмечается, Черниговский районный суд Черниговской области от 2 октября на основании ст.71 УК Украины за совершенное преступление осудил солдата по ст.407 ч.4 УК Украины, к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года один месяц без освобождения от его отбывания.

По ходатайству стороны публичного обвинения военной прокуратуры Черниговского гарнизона после провозглашения приговора указанное лицо взяли под стражу в зале суда.