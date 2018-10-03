День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы

Прокуратура
06:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Военнослужащий по личным мотивам самовольно покинул расположение воинской части и в период с 26 июня 2018 года по 31 августа.

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины обеспечила досудебное расследование и поддержание публичного обвинения в уголовном производстве солдата срочной службы одной из воинских частей, которая дислоцируются в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, военнослужащий, действуя с целью временного уклонения от военной службы, по личным мотивам самовольно покинул расположение воинской части и в период с 26 июня 2018 года по 31 августа обязанности военной службы не исполнял. При этом 8 февраля 2018 за совершение аналогичного преступления изменника присяги уже осуждали лишением свободы сроком на три года с испытательным сроком один год.

Однако, нарушая требования ст.75 и ст.76 Уголовного кодекса Украины правонарушитель не стал на путь исправления, а в период испытательного срока совершил новое умышленное преступление.

Отмечается, Черниговский районный суд Черниговской области от 2 октября на основании ст.71 УК Украины за совершенное преступление осудил солдата по ст.407 ч.4 УК Украины, к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года один месяц без освобождения от его отбывания.

По ходатайству стороны публичного обвинения военной прокуратуры Черниговского гарнизона после провозглашения приговора указанное лицо взяли под стражу в зале суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Армия, Военная прокуратура, Новости Украины, Украина, Черниговщина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Карпатах на туристическом маршруте погиб местный житель С начала суток боевики совершили 6 прицельных обстрелов из минометов и БМП Сибирская язва в Украине: на Одесщине заболели пять человек

Последние новости

Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона Франция арестовала иранские активы
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
07:49 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь