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Похитителя автономеров задержали в Киеве

Кража номеров
10:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленника, похищавшего автомобильные номера и вымогавшего денег за их возвращение, задержали киевские полицейские.

Столичные правоохранители задержали дерзкого похитителя номерных знаков с автомобилей, на счету которого около 100 эпизодов краж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.

"Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 26-летнему жителю столицы, причастному к похищению номерных знаков с автомобилей на территории Оболонского района столицы", — говорится в сообщении.

Так, в течение сентября текущего года от преступных действий указанного мужчины пострадали около ста владельцев автомобилей различной стоимости и класса. Вор оставлял на лобовом стекле записки с номером телефона и дальнейшими инструкциями для автовладельцев по возврату их имущества за денежное вознаграждение. По результатам следственных (розыскных мероприятий) злоумышленника удалось установить и задержать. Сейчас мужчине объявлено подозрение по ст. 185 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

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Новости Украины, автономера, Вымогательство, Задержание, Киев, Полиция, Похититель.
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1 Комментарий
  • Виктор 03.10.2018 10:44

    Жаль, что он у судьи не снял номера

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