Похитителя автономеров задержали в Киеве

Столичные правоохранители задержали дерзкого похитителя номерных знаков с автомобилей, на счету которого около 100 эпизодов краж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.

"Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 26-летнему жителю столицы, причастному к похищению номерных знаков с автомобилей на территории Оболонского района столицы", — говорится в сообщении.

Так, в течение сентября текущего года от преступных действий указанного мужчины пострадали около ста владельцев автомобилей различной стоимости и класса. Вор оставлял на лобовом стекле записки с номером телефона и дальнейшими инструкциями для автовладельцев по возврату их имущества за денежное вознаграждение. По результатам следственных (розыскных мероприятий) злоумышленника удалось установить и задержать. Сейчас мужчине объявлено подозрение по ст. 185 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.