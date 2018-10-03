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Сибирская язва в Одесской области: Нацгвардия оцепила село, ищут больных

Карантин
09:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 24news.com.ua

Новости Украины: В Одесской области подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы у местного жителя, введен карантин.

На Одесщине действует двухнедельный карантин в селе Миняйловка, где было зафиксировано заражение сибирской язвой. Накануне там выставили шесть блокпостов, на которых дежурит полиция и ГСЧС.

В селе пока проведут дезинфекцию. Из пяти госпитализированных накануне у одного сибирку подтвердили, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что в район перебрасывают бойцов Национальной гвардии Украины, которые установят живую цепь по периметру всего села. Вместе со спасателями они будут раскладывать палатки и устраивать места для проживания, если понадобится экстренная эвакуация людей из зоны бедствия. Параллельно ветеринары с медиками проводят мониторинг близлежащих сел. "Мы проводили мероприятия по вакцинации крупного рогатого скота в 20-километровой зоне.

Провели полную проверку населения в Миняйловке, Фуратовке, Фараоновке, Петропавловке и Староселье относительно наличия заболевания сибирской язвой. Ни один случай не подтвердился кроме этих пять заболевавших, которые доставлены в Саратскую ЦРБ", - сообщил Антон Лобан, председатель Саратской райгосадминистрации.

Сибирская язва в Украине: на Одесщине заболели пять человек

Люди в населенном пункте напуганы, но паники нет. Самый большой страх - возможное уничтожение скота, который кормит многие семьи. Известно об улучшении состояния госпитализированных жителей Миняйловки. Они получают необходимое лечение в районной больнице. Медики прогнозируют, что первого мужчину, у которого диагностировали сибирскую язву, выпишут из больницы через два дня.

Справка. Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро, преимущественно в карбункулезной форме — у человека.

Продолжительность инкубационного периода колеблется от нескольких часов до дней, чаще всего составляет 2—3 дня. Заболевание может протекать в локализованной (кожной) или генерализованной (легочной и кишечной) форме.

Инфекция передается чаще всего контактным путем, реже — воздушно-пылевым, алиментарным, трансмиссивным (мухи жигалки, слепни). Чаще всего заражение имеет профессиональный характер (убой скота, его разделка, уход за больным животным, выделка шкуры и т. д.), однако можно заразиться и через почву, при употреблении инфицированных продуктов, вдыхании зараженной костной муки, пыли.

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Новости Украины, Карантин, Нацгвардия, Одесская область, Сибирская язва.
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