В Одесской области у моря произошел километровый оползень
Новости Украины: В Одесской области в Овидиопольском районе произошел масштабный оползень.
В прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень.
Как сообщает "Думская" со ссылкой на райгосадминистрацию, обвалился почти километровый участок склона.
Протяженность оползня составляет около 1 км. Угрозы смещения домов пока нет.
Более подробно территорию будут изучать профильные специалисты, которые дадут соответствующие заключения сложившейся ситуации.
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В данное время решается вопрос об ограждении места оползня, чтобы закрыть доступ для людей и машин в опасную зону.
Напомним, на Одесщине действует двухнедельный карантин в селе Миняйловка, где было зафиксировано заражение сибирской язвой. Накануне там выставили шесть блокпостов, на которых дежурит полиция и ГСЧС.