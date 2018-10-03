В Одесской области у моря произошел километровый оползень

В прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на райгосадминистрацию, обвалился почти километровый участок склона.

Протяженность оползня составляет около 1 км. Угрозы смещения домов пока нет.

Более подробно территорию будут изучать профильные специалисты, которые дадут соответствующие заключения сложившейся ситуации.

В данное время решается вопрос об ограждении места оползня, чтобы закрыть доступ для людей и машин в опасную зону.

Напомним, на Одесщине действует двухнедельный карантин в селе Миняйловка, где было зафиксировано заражение сибирской язвой. Накануне там выставили шесть блокпостов, на которых дежурит полиция и ГСЧС.