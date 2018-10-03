Дело Балуха: Суд в Крыму начал рассмотрение апелляции

В оккупированном Крыму началось заседание так называемого Апелляционного суда по делу Владимира Балуха. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Апелляционный суд по делу Владимира Балуха. Судебное заседание началось", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 сентября 2018 года "Верховный суд" Крыма перенес судебное заседание по "делу" Владимира Балуха на 3 октября 2018 года" в связи с отказом украинского политзаключенного участвовать в процессе по рассмотрению его апелляционной жалобы в режиме видеоконференции.

ФСБ РФ задержала крымского фермера Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в Крыму приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (примерно 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку.

Как сообщалось ранее, Заключенному в России украинцу Павлу Грибу разрешили передать лекарства. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб, информирует "Громадське радіо".