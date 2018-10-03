СБУ установила факт кражи на Запорожской АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили факт хищения денег Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Запорожской области.

Правоохранители установили, что в начале 2017 чиновники ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков атомной станции по проверке надежности работы системы, в частности устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

Однако некоторые из запчастей, подлежащих замене в рамках соглашения, фактически на станцию подрядчиком не поставлялись. Однако чиновники атомной станции подтвердили выполнение работ в полном объеме и перечислили коммерсантам почти 14 миллионов гривен.

Сведения о факте растраты государственных средств внесены в Единый реестр досудебных расследований 28 сентября.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Продолжается досудебное следствие.