ООС: В Донецкой области начальник горотдела полиции вымогал у фермера 200 тыс.

Правоохранители задержали майора полиции, начальника одного из городских отделений Нацполиции в Донецкой области, за получение неправомерной выгоды в сумме 200тыс. грн от гражданина за принятие мер в отношении неустановленных лиц, незаконно похищающих урожай с арендованных последним сельскохозяйственных земель.

"03.10.2018 года … задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. грн от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц, которые незаконно похищают урожай с арендованных последним земель с/х назначения", - сообщают в пресс-центре штаба Объединённых сил Украины в среду.

Правоохранители обнаружили и изъяли средства в сумме 200 тыс. грн при проведении осмотра места происшествия. Коррупционера задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - отметили в пресс-центре.