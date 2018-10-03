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ООС: В Донецкой области начальник горотдела полиции вымогал у фермера 200 тыс.

Вымагательство
18:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 3 октября, на Донетчине был задержан начальник горотдела полиции в Донецкой области, за вымагательство денег.

Правоохранители задержали майора полиции, начальника одного из городских отделений Нацполиции в Донецкой области, за получение неправомерной выгоды в сумме 200тыс. грн от гражданина за принятие мер в отношении неустановленных лиц, незаконно похищающих урожай с арендованных последним сельскохозяйственных земель.

"03.10.2018 года … задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. грн от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц, которые незаконно похищают урожай с арендованных последним земель с/х назначения", - сообщают в пресс-центре штаба Объединённых сил Украины в среду.

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Правоохранители обнаружили и изъяли средства в сумме 200 тыс. грн при проведении осмотра места происшествия. Коррупционера задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - отметили в пресс-центре.

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Новости Украины, Вымагательство, Донецкая область, Кража, ООС, Полиция, Штаб ООС.
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