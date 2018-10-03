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Разрушений на дамбе крымского "Титана" не было обнаружено

Титан
22:46 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Херсонщине не нашли разрушений в дамбе крымского "Титана".

Проверка дамбы кислотонакопителя "Крымского титана" в Херсонской области не обнаружила разрушений.

Об этом свидетельствует документ, который представила изданию "Крым.Реалии" Государственная экологическая инспекция Украины.

"Государственная экологическая инспекция Украины утверждает, что была проведена проверка дамбы, которая отделяет кислотонакопитель завода "Крымский титан" от озера Сиваш и расположена со стороны Херсонской области", - говорится в сообщении издания.

В ответе ведомства на запрос Крым.Реалии отмечается, что разрушений на дамбе не было обнаружено.

"По результатам визуального обследования указанной ограждающей дамбы на расстоянии 300-400 метров, комиссией установлено, что дамба в исправном состоянии", - говорится в документе.

Как сообщалось, 14 сентября в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошли выбросы неизвестного вещества. "Власти" Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, который использует "Крымский титан".

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе "Титан" в Армянске произошел из-за того, что в результате учений российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

По указанию "главы" Крыма Сергея Аксенова из Армянска вывезли детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории в связи с тем, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Завод "Крымский титан" на две недели приостановил работу.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, завод "Крымский титан" несет экологическую угрозу для Херсонской области. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста.

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Новости Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, Крым, Крымский Титан, Титан, Украина.
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