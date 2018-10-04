Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь

В течение минувших суток, 3 октября, боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе – 5 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского, кроме того, оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки были уничтожены и двое ранены. От начала текущих суток зафиксированы два обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.