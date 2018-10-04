У главы Госрезерва проходят обыски

Прокуратура Киева утром в четверг проводит обыск у главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадима Мосийчука, сообщил сам Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Прокуратура Киева вламывается в двери. Прошу прессу и генпрокурора вмешаться. Так утро началось" – написал глава ведомства.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром сообщил, что Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва В.Мосийчука.

"Господин глава в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО. Что на самом деле стояло за изменением места хранения – установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн", - сообщила Ю.Луценко.

Как сообщалось, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы открыла дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва В. Мосийчука.

Непосредственной причиной для представления на открытие такого производства стал визит В.Мосийчука в Литву 23-25 мая, где тот проводил консультации и переговоры по вопросам создания Госрезерва нефти в Украине.

В представлении отмечалось, что Госрезерв 23 мая просил первого вице-премьера Степана Кубива предоставить В.Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года В.Мосийчук девять раз находился в командировках, в том числе четырежды - за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз - без разрешения первого вице-премьера.