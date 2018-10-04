День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

У главы Госрезерва проходят обыски

Вадим Мосийчук
10:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: gosrezerv.gov.ua

Новости Украины: У главы Госрезерва Вадима Мосийчука прокуратура провела обыск, ему объявлено подозрение.

Прокуратура Киева утром в четверг проводит обыск у главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадима Мосийчука, сообщил сам Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Прокуратура Киева вламывается в двери. Прошу прессу и генпрокурора вмешаться. Так утро началось" – написал глава ведомства.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром сообщил, что Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва В.Мосийчука.

"Господин глава в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО. Что на самом деле стояло за изменением места хранения – установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн", - сообщила Ю.Луценко.

Как сообщалось, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы открыла дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва В. Мосийчука.

Непосредственной причиной для представления на открытие такого производства стал визит В.Мосийчука в Литву 23-25 мая, где тот проводил консультации и переговоры по вопросам создания Госрезерва нефти в Украине.

В представлении отмечалось, что Госрезерв 23 мая просил первого вице-премьера Степана Кубива предоставить В.Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года В.Мосийчук девять раз находился в командировках, в том числе четырежды - за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз - без разрешения первого вице-премьера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вадим Мосийчук, Госрезерв, Обыски, Прокуратура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду В Ужгороде массовая неявка призывников В подразделения ГПСУ отправили 100 патрульных автомобилей

Последние новости

Медики назвали продукт, который подарит долголетие Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото)
Сегодня читают
01 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
02 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:25 Промоутер: Усик пойдет на азиатский рынок
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь