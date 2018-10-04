В Ужгороде массовая неявка призывников

Во время осеннего призыва в Ужгороде в военкомат не прибыли 68% молодых людей. Об этом шла речь на совместном совещании по выполнению планового задания по призыву граждан на срочную военную службу, сообщает пресс-служба горсовета.

"Во время осеннего призыва-2018 подлежат явке в военный комиссариат 1377 призывников, из которых около 100 должны проходить срочную службу... Сейчас одна из главных проблем – неявка призывников в военкомат, при 100-процентном оповещении призывников в военкомат не прибыли 68% молодых людей", - говорится в сообщении.

Военный комиссар Ужгородского ОГВК Сергей Зубач отметил, что срочники не будут принимать участия в боевых действиях на Донбассе. Новобранцы будут проходить службу в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы специального транспорта. Причем 92% таких срочников проходят службу в пределах области.

"За неисполнение гражданами воинской обязанности предусмотрена административная и уголовная ответственность", – подчеркнул военный комиссар. За неявку по вызову военного комиссариата предусмотрено наложение штрафа от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то второй раз накладывается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов. Самое суровое наказание за неоднократное уклонение от срочной службы – ограничение свободы сроком до 3 лет, отмечают в военкомате.