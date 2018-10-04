В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду

В оккупированном Крыму пролёт строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив упал в воду при монтаже конструкций.

Об этом сообщает близкое к оккупационной власти агентство "Крыминформ".

"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – говорится в сообщении "Крыминформа".

В пресс-службе оператора транспортного перехода – ФКУ "Упрдор "Тамань" предположили, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Утверждается, что из строителей никто не пострадал, а сами опоры не повреждены и их несущая способность не нарушена. Опубликовано также видео упавшего в море пролета части Крымского моста.

Пролет планируется извлечь из воды "после необходимой подготовки". На установку нового пролётного строения, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток, сообщили в ФКУ "Упрдор "Тамань".

В настоящее время на участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины. Уверяют, что нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом.

Ввод в эксплуатацию всего железнодорожного моста запланирован на декабрь 2019 года.