Автомобиль с водителем утонул в Киеве

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в реку Днепр. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года", — говорится в сообщении.

4 октября в 11:38 в столичную Службу спасения 101 поступил сигнал о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная, в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м. Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.