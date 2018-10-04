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Автомобиль с водителем утонул в Киеве

Утонувший автомобиль
15:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве спасатели достали со дна Днепра автомобиль, который скатился в реку, водитель не смог выбраться из машины и погиб.

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в реку Днепр. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года", — говорится в сообщении.

4 октября в 11:38 в столичную Службу спасения 101 поступил сигнал о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная, в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м. Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.

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Новости Украины, Автомобиль, ГСЧС, Днепр, Киев, Украина.
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