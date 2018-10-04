В Николаевском горсовете депутата облили фекалиями

Во время сегодняшней сессии Николаевского городского совета одного из депутатов облили нечистотами, передает УНН.

Так, во время заседания в сессионный зал вошел молодой человек в черной одежде и черной бейсболке со стаканом в руках. Он приблизился к депутату и попытался облить того содержимым стакана.

Депутат успел помешать мужчине, в результате чего масса разлилась вокруг, а также попала и на самого мужчину. После этого правоохранители вывели нарушителя из сессионного зала в холл. Там началась потасовка. Между народным избранником и молодым мужчиной продолжилась ссора, во время которой депутат достал оружие. Однако полиция заставила депутата его опустить.