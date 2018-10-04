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В Николаевском горсовете депутата облили фекалиями

Горсовет Николаева
15:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Инцидент произошел во время заседания горсовета Николаева, когда одного из депутатов пытались облить нечистотами.

Во время сегодняшней сессии Николаевского городского совета одного из депутатов облили нечистотами, передает УНН.

Так, во время заседания в сессионный зал вошел молодой человек в черной одежде и черной бейсболке со стаканом в руках. Он приблизился к депутату и попытался облить того содержимым стакана.

Депутат успел помешать мужчине, в результате чего масса разлилась вокруг, а также попала и на самого мужчину. После этого правоохранители вывели нарушителя из сессионного зала в холл. Там началась потасовка. Между народным избранником и молодым мужчиной продолжилась ссора, во время которой депутат достал оружие. Однако полиция заставила депутата его опустить.

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Новости Украины, Горсовет, Депутат, Инцидент, Нечистоты, Николаев, Фекалии.
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