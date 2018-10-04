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Стало известно, когда киевлянам дадут горячую воду

Возвращение горячей воды откладывается
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: "Нафтогаз" назвал возможную дату возвращения горячей воды в квартиры киевлян.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» надеется заключить мировое соглашение с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» о правопреемстве долгов "Киевэнерго" в ходе судебного заседания, которое назначено на 10 октября.

Об этом в ходе селекторного совещания в Кабмине сообщил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"Благодаря принятым правительством решениям (о выделении коммунальному предприятию средств на покрытие разницы в тарифах - ред.) есть существенный позитивный сдвиг.

Но, как всем известно, сейчас идет судебное разбирательство и суд должен принять окончательное решение, то есть утвердить мировое соглашение, над которым мы работаем. Судебное заседание назначено на 10 октября", - сказал Перелома.

Также он отметил, что предварительные договоренности между сторонами есть и их реально осуществить. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что горячая вода в квартирах киевлян может появиться уже на этой неделе.

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Новости Украины, Горячая вода, Киев, Киевляне, Нафтогаз.
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