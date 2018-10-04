На Днепропетровщине ребенок умер от отравления грибами

В Днепропетровской области в 2018 году грибами отравились 7 человек, один ребенок умер, сообщил главный токсиколог области Николай Шинкаренко.

"На сегодняшний день в Днепровской городской больнице №4 находится двое больных с острым отравлением грибами. Они собрали грибы на даче. Думали, что это шампиньоны, а оказалось – бледные поганки. Сейчас состояние пациентов тяжелое, но стабильное", - рассказал Н.Шинкаренко в четверг. По словам врача, на днях в Днепровскую детскую больницу №6 доставили еще одного пострадавшего – 7-летнего мальчика.

"Ребенок отравился грибами, собранными во дворе. Получил тяжелое поражение печени. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказал он. Врач предупредил жителей области, что нельзя употреблять грибы, в которых сомневаетесь. Также он напомнил, что запрещено собирать грибы, которые растут возле автомагистралей и железнодорожных путей.

"Сейчас грибная пора – погода способствует их массовому росту. К сожалению, мы убеждаемся в том, что люди собирают все подряд. Призываем: если уж съели дикорастущие грибы, и появилось даже незначительное недомогание – не затягивайте, обращайтесь к врачу. Насколько быстро это сделаете – решающий фактор в спасении здоровья и жизни",- рассказал Н.Шинкаренко.