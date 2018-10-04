День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

На Днепропетровщине ребенок умер от отравления грибами

Бледная поганка
15:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Днепровской детской больнице от отравления грибами скончался ребенок, а с начала года отравления получили 7 человек.

В Днепропетровской области в 2018 году грибами отравились 7 человек, один ребенок умер, сообщил главный токсиколог области Николай Шинкаренко.

"На сегодняшний день в Днепровской городской больнице №4 находится двое больных с острым отравлением грибами. Они собрали грибы на даче. Думали, что это шампиньоны, а оказалось – бледные поганки. Сейчас состояние пациентов тяжелое, но стабильное", - рассказал Н.Шинкаренко в четверг. По словам врача, на днях в Днепровскую детскую больницу №6 доставили еще одного пострадавшего – 7-летнего мальчика.

"Ребенок отравился грибами, собранными во дворе. Получил тяжелое поражение печени. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказал он. Врач предупредил жителей области, что нельзя употреблять грибы, в которых сомневаетесь. Также он напомнил, что запрещено собирать грибы, которые растут возле автомагистралей и железнодорожных путей.

"Сейчас грибная пора – погода способствует их массовому росту. К сожалению, мы убеждаемся в том, что люди собирают все подряд. Призываем: если уж съели дикорастущие грибы, и появилось даже незначительное недомогание – не затягивайте, обращайтесь к врачу. Насколько быстро это сделаете – решающий фактор в спасении здоровья и жизни",- рассказал Н.Шинкаренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бледная поганка, Больница, Грибы, Днепропетровщина, Отравление, Ребенок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Ужгороде массовая неявка призывников У главы Госрезерва проходят обыски В подразделения ГПСУ отправили 100 патрульных автомобилей

Последние новости

Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото) Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
16:58 Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаваты II
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь