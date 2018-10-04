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Прокуратура уведомила о подозрении мэра Черкасс Бондаренко

Анатолий Бондаренко
17:42 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Мэр Черкасс уведомлен о подозрении из-за препятствования работе депутатов горсовета.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уведомлен о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, сегодня, 4 октября, мэр Черкасс уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что городской голова, зная о наличии подписанного им распоряжения от 6 августа, которым перенесено продолжение работы 56-го пленарного заседания второй сессии Черкасского городского совета на 23 августа, о чем были проинформированы все депутаты и структурные подразделения горсовета, не продлил работу указанного пленарного заседания.

Вместо этого, 22 августа, находясь в Каневе, не доводя проинформировал должностных лиц отдела по вопросам работы Черкасского горсовета, депутатов и руководителей структурных подразделений совета, мэр объявил об изданном, утвержденном им и зарегистрированном распоряжении о созыве 57-го внеочередного заседания второй сессии городского совета по рассмотрению отраслевых и земельных вопросов на 22 августа в помещении музея имени Тараса Шевченко на "Чернечей горе".

Отмечается, что мэр должным образом не проинформировал граждан, представителей СМИ и всех депутатов об изменении времени и места проведения следующего пленарного заседания, нарушив требования действующего законодательства и регламент городского совета

"Городской голова провел внеочередную сессию городского совета, которая длилась около 30 минут, тем самым создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие", - сказано в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Новости Украины, Анатолий Бондаренко, Мэр Черкасс, Черкасский горсовет, Черкассы.
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