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В Запорожской области женщину убило током

Опасное напряжение
21:57 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Оборванный провод, упав на женщину в пгт Михайловка Запорожской области, стал причиной ее смерти.

В пгт Михайловка Запорожской области во время обрезки деревьев погибла женщина, которая проходила рядом. Об этом сообщили на официальной странице Михайловской общины в Facebook, передает УНН. Как сообщили корреспонденту УНН, на место происшествия выезжали спасатели ГСЧС.

По словам спасателей, работники местного профессионального училища обрезали старые тополя и нарушили технику безопасности, в частности - работы проводились без предварительного отключения напряжения. Во время проведения работ, одна большая ветка упала на электропровод и оборвала его. В это время мимо проходила неизвестная женщина. Кабель под напряжением и ветка упали на прохожую. "Потерпевшая погибла от полученных травм. В результате трагедии ... она получила ожоги лица и тела", - говорится в сообщении на странице Михайловской общины.

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Новости Украины, Жертва, Напряжение, Ожог, Провода, Ток.
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