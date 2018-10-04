В Запорожской области женщину убило током

В пгт Михайловка Запорожской области во время обрезки деревьев погибла женщина, которая проходила рядом. Об этом сообщили на официальной странице Михайловской общины в Facebook, передает УНН. Как сообщили корреспонденту УНН, на место происшествия выезжали спасатели ГСЧС.

По словам спасателей, работники местного профессионального училища обрезали старые тополя и нарушили технику безопасности, в частности - работы проводились без предварительного отключения напряжения. Во время проведения работ, одна большая ветка упала на электропровод и оборвала его. В это время мимо проходила неизвестная женщина. Кабель под напряжением и ветка упали на прохожую. "Потерпевшая погибла от полученных травм. В результате трагедии ... она получила ожоги лица и тела", - говорится в сообщении на странице Михайловской общины.