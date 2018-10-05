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Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника

Школьная драка
00:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Школьники в Одесской области избили сверстника.

Подольские следователи начали уголовное производство по факту избиения школьника. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В начале недели в полицию обратились родственники несовершеннолетнего, которые сообщили, что мальчика избили сверстники. Ребенок был осмотрен врачами и немедленно госпитализирована в хирургическое отделение больницы, где проходит лечение.

"По словам пострадавшего, травмы ему нанесли ученики школы, где он учится. В настоящее время полицейскими установлены все участники события, следователем назначен ряд экспертиз, причины и обстоятельства конфликта будут выяснены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Буллинг, Избиение, Одесская область, Полиция.
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