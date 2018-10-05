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На Львовщине авто врезалось в электроопору: двое погибли, еще один в реанимации

Место ДТП
13:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины: В результате падения на Львовщине электроопоры на автомобиль погибли два человека.

В райцентре Стрый на Львовщине в результате столкновения легкового автомобиля с электроопорой погибли двое мужчин, еще двое получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 октября, около 2.00, на ул. Львовской.

23-летний житель Стрыя, управляя автомобилем Scoda Octavia не выбрал безопасной скорости движения и въехал в электроопору, которая от удара упала на автомобиль.

"Во время ДТП в салоне легковушки, кроме водителя, находились трое пассажиров, все жители города Стрый. Двое из них, возрастом 30 и 31 год, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один, 26-летний мужчина, находится в реанимации", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Водитель иномарки задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Также медики устанавливают находился ли мужчина за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - информирует отдел коммуникации Нацполиции области.

Как уточнили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, водителя и пассажиров из салона искореженного автомобиля спасатели деблоковували с помощью ломо-шанцевого инструмента.

"В результате дтп двое людей погибли по дороге в больницу, еще двое - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу", - сообщили в ГСЧС.

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Новости Украины, Авария, ГСЧС, ДТП, ЛЭП, Происшествие.
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