В Николаевской области автомобиль сбил насмерть пешехода

На автодороге "Калиновка – Снигиревка" в Николаевской области сегодня утром автомобиль сбил пешехода, а затем съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Автопроисшествие произошло 5 октября в 5:10 на 23 км автодороги "Калиновка — Снигиревка" вблизи поселка Заселье Витовского района Николаевской области. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль съехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водителя и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП. По данному факту следователи Следственного управления проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось ранее, после аварии на Крымском мосту в сети появились новые фото и видео с места происшествия. Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".