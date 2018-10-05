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В Николаевской области автомобиль сбил насмерть пешехода

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ДТП в Николаевской области
17:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Николаевской области

Новости Украины: Сегодня, 5 октября, в николаевской области произошло ДТП , авто сбило пешехода и слетело в кювет

На автодороге "Калиновка – Снигиревка" в Николаевской области сегодня утром автомобиль сбил пешехода, а затем съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Автопроисшествие произошло 5 октября в 5:10 на 23 км автодороги "Калиновка — Снигиревка" вблизи поселка Заселье Витовского района Николаевской области. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть дороги. От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль съехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водителя и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

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Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП. По данному факту следователи Следственного управления проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось ранее, после аварии на Крымском мосту в сети появились новые фото и видео с места происшествия. Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".

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Новости Украины, ДТП, Николаевская область, Украина.
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