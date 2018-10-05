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Массовое отравление в Нетешине: 21 человек в больнице

Отравление
23:03 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировано массовое отравление, в больницу попал 21 человек, из которых 20 детей и подростков до 17 лет.

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области. В результате в больницу попал 21 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины, передает УНН.

"В ДОУ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" г. Нетешин зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. По состоянию на 05.10.2018 г. В инфекционное отделение КЗ "Нетишинского городского совета Специализированная медико-санитарная часть г. Нетишина" госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения групп: №№ 3,7,8,9,10,12", – говорится в сообщении. Среди заболевших – один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого заболевшего появились 4 октября. В тот день госпитализировали четырех больных: троих детей и одного воспитателя. Остальные – 5 октября.

"5 октября 2018 года лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в том числе 29 воспитанников и 18 работников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследование 84 проб, в том числе пищевых продуктов – 20 смывов с объектов окружающей среды – 60, питьевой воды – 4, в помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция. Установлено медицинское наблюдение за контактными. С работниками проведены беседы по профилактике кишечных инфекций", – отметили в лабораторном центре.

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Новости Украины, Больница, Инфекция, Нетешин, Отравление, Украина.
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