В Украине новая вспышка АЧС, пострадали два региона

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 20 по 26 сентября на территории этих областей зарегистрировано 3 случая заболевания африканской чумой свиней: два в Киевской области и один в Николаевской.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщалось ранее, Жители трех городов Донецкой области: Украинска, Горняка и Селидово, – жалуются на качество воды.