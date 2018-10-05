Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4562376-v-ukraine-novaya-vspyishka-achs-postradali-dva-regiona.html
В Украине новая вспышка АЧС, пострадали два региона
Новости Украины: Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 20 по 26 сентября на территории этих областей зарегистрировано 3 случая заболевания африканской чумой свиней: два в Киевской области и один в Николаевской.
В Запорожской области вспыхнула смертельная инфекция
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Как сообщалось ранее, Жители трех городов Донецкой области: Украинска, Горняка и Селидово, – жалуются на качество воды.
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